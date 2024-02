Fabio Jakobsen ziet zijn debuut voor nieuwe ploeg op een stevige sisser aflopen

Het debuut van Fabio Jakobsen bij Team dsm-firmenich PostNL is niet van een leien dakje verlopen. De Nederlander moest opgeven na een val.

Na zes jaar bij Soudal Quick-Step verliet Fabio Jakobsen deze winter de ploeg van Patrick Lefevere. Door de ambities met Remco Evenepoel in de Tour was er voor een topsprinter geen plaats meer in de Tourploeg.

Jakobsen trok naar het Nederlandse Team dsm-firmenich PostNL, waar hij na het vertrek van Sam Welsford naar BORA-hansgrohe wel de nummer één is in de sprint. Jakobsen debuteerde vandaag in de Muscat Classic in Oman.

Het zat echter al snel tegen voor Jakobsen. Hij reed lek en viel daardoor in de openingsfase van de wedstrijd. "Ondanks dat hij weer terug op de fiets was gestapt en zich goed voelde, is Fabio nu toch van de fiets gestapt", liet zijn team weten.

UAE Tour

Voor Jakobsen is vooral zaterdag een doel, de eerste rit van de Ronde van Oman. Dat is de enige voor sprinters en daar heeft de Nederlander een doel van gemaakt. Vanaf 19/02 rijdt Jakobsen dan de UAE Tour, waar er vier kansen voor de sprinters zijn.