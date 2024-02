Greg Van Avermaet wint loterij voor mythische race ... en dat doet wenkbrauwen fronsen

Greg Van Avermaet stopte eind vorig jaar als profwielrenner, maar toch blijft de ex-olympische kampioen fietsen. En daarbij denkt hij nu ook aan gravelraces. Binnen enkele maanden zal hij meermaals een topwedstrijd afwerken.

Greg Van Avermaet neemt op 1 mei deel aan het BK in Turnhout, maar dat zal niet zijn laatste race worden op die ondergrond. Gravel is volgens Van Avermaet zelf de beste manier om bezig en actief te blijven in het wereldtje.

Het WK Gravel in Vlaanderen zit al in zijn achterhoofd, de komende maanden gaat hij ook een aantal interessante races rijden in het buitenland. Daarbij ook de Unbound Gravel, een mythische race in de Verenigde Staten.

We’re fired up to welcome Olympic Gold Medalist, Paris Roubaix winner, and absolute cycling legend, Greg Van Avermaet to the start line in June! — UNBOUND Gravel (@unboundgravel) February 8, 2024

Daar kom je enkel in na een loting - vergelijkbaar met de Elfstedentocht in Nederland. Maar wat blijkt: Greg Van Avermaet is een van de winnaars uit de loting en mag dus begin juni meedoen aan de Unbound Gravel in de USA.

In de reacties op Instagram zijn er wel een aantal mensen die het maar vreemd vinden dat uitgerekend de Olympisch kampioen het winnende lot had. "Toeval? Yeah right", klinkt het onder meer in de reacties. Het komt de organisatie natuurlijk goed uit dat ze met Van Avermaet een wereldtopper in huis halen.