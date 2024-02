Meerdere breuken: 47-jarige renner maakte indruk, maar moet Ronde van Colombia verlaten na héél zware crash

Oscar Sevilla was goed bezig in de Ronde van Colombia. Na drie ritten deed hij nog helemaal mee voor het eindklassement, maar hij heeft wel moeten opgeven jammer genoeg. Een zware crash lag aan de oorzaak.

Oscar Sevilla is ondertussen al 47 jaar, maar nog altijd niet versleten. In de Ronde van Colombia had hij de voorbije dagen al de nodige indruk gemaakt, na drie ritten stond hij nog steeds knap derde in het klassement.

Door een zware crash in de absolute slotfase van de derde etappe zal hij echter niet meer aan de start komen van de vierde etappe. Dat heeft zijn team Medellin laten weten. De renner heeft te maken met verschillende breuken.

Zowel het sleutelbeen als de ribbenboog zijn gebroken, terwijl er ook hechtingen in de schouder en het gezicht nodig waren. Een operatie is voorlopig niet aan de orde, waardoor de 47-jarige renner aan zijn revalidatie kan beginnen.