Ploegmaat doet boekje open over hoe Remco Evenepoel is als kopman

Remco Evenepoel is bij Soudal Quick-Step al enkele jaren de absolute kopman. Ook zijn ploegmaats merken dat Evenepoel zich ook zo gaat gedragen.

Remco Evenepoel won in 2022 al de Vuelta als kopman bij Soudal Quick-Step. Dat probeerde hij opnieuw in de Giro en de Vuelta in 2023, maar het sloeg telkens tegen voor de Belgische kampioen.

Dit jaar rijdt Evenepoel voor het eerst de Tour, een ritzege is het eerste doel. Wat het eindklassement betreft, zijn er nog geen echte uitgesproken ambities. Het wordt dag per dag bekijken hoe Evenepoel er voor staat.

Gegroeid als kopman

Evenepoel is ook gegroeid als kopman, stelt zijn ploegmaat Louis Vervaeke. "Hij weet wat hij wil, maar is zeer respectvol voor iedereen. Hij is altijd dankbaar voor het werk dat we voor hem doen", zegt hij bij La Dernière Heure.

"Hij weet steeds beter hoe hij een instructie moet overbrengen. Ik heb de indruk dat Remco elke dag een beetje meer leider wordt. Of ik hem soms advies geef? Dat gebeurt wel eens. En als ik het niet eens ben met wat hij doet, aarzel ik nooit om het hem te zeggen. Dat maakt ons allebei sterker."