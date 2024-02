Toon Aerts spreekt straffe taal voor zijn comeback, maar ziet ook één probleem

Over iets meer dan een week staat Toon Aerts in Sint-Niklaas aan de start van zijn eerste veldrit in twee jaar. En de ambitie druipt er van af bij Aerts.

Mentaal was het de laatste twee jaar een lastige periode voor Toon Aerts. Hij schreeuwde zijn onschuld uit na zijn positieve test, maar de UCI schorste hem toch voor twee jaar. Op 16 februari is die schorsing afgelopen. Fysiek is Aerts de voorbije twee jaar bezig gebleven, dat mag hij over een week bewijzen in Sint-Niklaas. Zelf heeft Aerts er alleszins een goed oog in. "Ik denk dat ik beter ben dan vroeger", zegt hij bij HLN. De testwaarden van Aerts zijn volgens hem dan ook beter dan ooit. "En op training kan ik er mijn broer (Thijs, nvdr.), Daan Soete en Jens Adams toch af en toe ‘op leggen’. Zij zeggen dat ik me geen zorgen moet maken." Crossgevoel ontbreekt nog Toch mist Aerts wel nog iets: het gevoel van een wedstrijd. Het snelle draaien en keren, bijvoorbeeld optrekken na de bochten, zal nog niet op punt staan. "Op dat vlak heb ik toch een beetje twijfel" zei Aerts nog. Maar toch droomt hij. Hij droomt van winnen, maar beseft ook dat hij ook buiten de top tien kan vallen. Aerts moet namelijk helemaal achteraan starten doordat hij al zijn UCI-punten verloor. "Wat het ook wordt, het is allemaal goed."