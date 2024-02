Toptalent van Soudal Quick-Step moet wat kwijt over Patrick Lefevere en Wout van Aert

Patrick Lefevere draait ondertussen al jaren mee in het wielrennen, maar toch kent niet iedereen hem. Maar Paul Magnier, een van de nieuwkomers dit jaar bij de ploeg, wist niet wie zijn nieuwe baas was.

Het Franse talent Paul Magnier (19) won meteen zijn eerste koers in het shirt van Soudal Quick-Step en werd zo meteen bekend bij het brede publiek. Magnier is een van de vele nieuwe en jonge renners bij de ploeg.

Hij maakte op heel wat mensen indruk, zoals sprinter Tim Merlier. De jonge Fransman klopte Merlier op trainingskamp een paar keer in een sprint bergop. Al is Merlier op een training anders dan in koers, benadrukte Magnier. Dat bewees Merlier met al twee zeges in de AlUla Tour, de tweede bergop.

Van Aert & Lefevere

Merlier vergeleek Magnier met Wout van Aert toen hij 19 jaar was, volgens de ex-Belgische kampioen trappen ze ongeveer dezelfde wattages. "Die had ik nog niet gehoord, maar het is een mooi compliment. Wout van Aert is toch een grote renner", zegt Magnier bij Het Nieuwsblad.

Ook grote baas Patrick Lefevere was meteen onder de indruk van Magnier, al wist hij niet meteen wie hij was. "Ondertussen wel, natuurlijk", lachte Magnier. "Maar het klopt. Toen we elkaar voor het eerst spraken, kende ik hem niet."