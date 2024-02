Voor het eerst samen aan de start: Evenepoel komt meteen met verrassende uitspraak over Landa

Remco Evenepoel trapt zaterdag zijn seizoen af in Portugal. Dat doet hij meteen aan de zijde van zijn nieuwe ploegmaat Mikel Landa.

De Figueira Champions Classic in Portugal is dit jaar de opener van het seizoen voor Remco Evenepoel. De Belgische kampioen blijft in Portugal, vanaf dinsdag rijdt hij ook de Ronde van de Algarve.

Die rittenkoers won Evenepoel al in 2020 en 2022, bij een derde eindzege evenaart hij de Portugees Belmiro Silva (1977, 1981 en 1984). Evenepoel wil natuurlijk zo snel mogelijk winnen in Portugal, maar zal ook wennen aan zijn nieuwe ploegmaat Mikel Landa.

Mikel Landa

"Mikel en ik zullen deze eerste koersen gebruiken om elkaar te leren kennen in de wedstrijd", zei Evenepoel op zijn persconferentie vooraf. "Tuurlijk kenden we elkaar al, maar we kunnen nog niet blindelings van elkaar zien hoe we ons voelen."

In de Algarve doet Evenepoel dus een gooi naar de eindzege, maar dat kan even goed voor Landa zijn. "Als een van de twee zich een van de komende dagen wat minder voelt, zal de ander zich opofferen. Ook ik."