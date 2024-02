Wout van Aert speelt open kaart over zijn eerste koersen van het jaar

Wout van Aert rijdt zondag zijn eerste wedstrijd van het seizoen in Spanje. Koersen voor de Omloop Het Nieuwsblad is een primeur voor Van Aert.

De afgelopen jaren begon Wout van Aert zijn seizoen bijna altijd eind februari in de Omloop Het Nieuwsblad. Of zelfs nog later in de Strade Bianche of Tirreno-Adriatico. Dit jaar is zijn eerste koers al op 11 februari.

Zoeken naar topvorm

Van Aert heeft natuurlijk minder crossen in zijn benen en trainde ook minder voor hij begon met crossen. De Clasica de Almeria, de Clasica Jaen en de Ronde van de Algarve zijn voor Van Aert echt voorbereiding op het openingsweekend.

"Ik hoop er de laatste stap te zetten richting topvorm", zegt Van Aert. In de Clasica Jaen wil Van Aert meedoen in de finale, in de Ronde van de Algarve heeft Van Aert geen ambities voor het klassement. "Ik hoop vooral met goede benen en fijne ervaringen huiswaarts te keren."

Winnen hoeft dus nog niet voor Van Aert, hij wil vooral het goede gevoel dat hij tijdens het crossen opdeed ook doortrekken naar de weg. "Dat zal niet direct afhankelijk zijn van de resultaten", besloot hij nog.