Wuyts zet Lefevere op zijn plaats na kritiek: "Hij was één van de hardste roepers"

Movistar-baas Unzué stelde voor om grote rondes in te korten en wissels toe te laten. Patrick Lefevere vond het maar niets, maar Michel Wuyts ziet wel iets in het idee.

Unzué stelde voor om het wielrennen wat menselijker te maken en de grote rondes dus in te korten. Ook zouden renners die in de eerste week uitvallen vervangen kunnen worden. Maar daar was Patrick Lefevere het dus niet mee eens.

Hij noemde het voorstel van Unzué zelfs "bullshit". Met het inkorten van de grote rondes, gaat de historiek volgens Lefevere ook verloren. De uitdaging is net om 21 dagen te koersen. "Ik denk ook menselijk, maar we gaan er toch geen watjes van maken? Helaas horen vallen en ziek worden erbij."

Wuyts spreekt Lefevere tegen

Michel Wuyts is echter wel fan van het idee om grote rondes in te korten en stelt dat er 15 jaar geleden al zo'n voorstel was. "Zelfs Patrick Lefevere stond gezien de druk van een overvolle kalender achter de inkrimping. Hij was één van de hardste roepers."

"Wissels zijn controversieel, dat is evident. Gehavende martelaars sieren onze koersgeschiedenis. Laat me dat als voorbijgestreefde onzin bestempelen", zegt Wuyts bij HLN.

In de eerste week een wissel doorvoeren, is voor Wuyts ook geen probleem. "In de eerste ritten wordt er zoveel gevallen, dan lijkt het me billijk dat één wissel per team toegelaten wordt. Ik ben pro."