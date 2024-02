🎥 Lotte Kopecky laat bergop monden openvallen en slaat dubbelslag in UAE Tour

Lotte Kopecky heeft in de UAE Tour bijzonder veel indruk gemaakt. Op de steile slotklim was ze de snelste en pakte ze de dubbel.

De derde rit in de UAE Tour was de enige met een beklimming, de Jebel Hafeet (10.8 km à 6.8%). Kopecky wilde bergop haar benen eens testen en koerste vol mee vooraan. Haar ploeg SD Worx-Protime voerde het tempo aan in het begin van de klim.

Lotte Kopecky klampte aan bij de Italiaanse Realini en de Spaanse Mavi Garcia, die het tempo aanvoerden in een groepje van zes. De Australische Bradbury maakte het Kopecky wel moeilijk.

Kopecky maakt het af

Bradbury sprong op het laatste steile stukje weg van Kopecky en co en nam wat voorsprong. Toen het op 2 kilometer van het einde wat vlakker werd, zette Kopecky de achtervolging in op Bradbury. En dat lukte ook.

De sprint was dan ook een koud kunstje voor Kopecky, die meteen een dubbelslag slaat. Ze pakt de leiderstrui over van haar ploeggenote Lorena Wiebes, zondag komt de eindzege van Kopecky wellicht niet meer in gevaar.