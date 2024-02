📷 Mathieu van der Poel denkt nog niet aan koersen en leeft zich opnieuw uit in goed gezelschap

Remco Evenepoel en Wout van Aert rijden dit weekend al hun eerste koersen, Mathieu van der Poel laat zijn fiets nog even aan de kant staan. Hij stond vrijdag opnieuw op de golfbaan.

Mathieu van der Poel werd net geen week geleden voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden en net nu even wat vakantie. Begin deze week was de Nederlander nog in Oostenrijk en stond hij op de skilatten.

Ondertussen heeft Van der Poel de skipiste alweer ingeruild voor de golfbaan. Samen met ex-profvoetballer Jelle Van Damme sloeg de wereldkampioen een balletje. Van koersen is nog geen sprake.

Programma Mathieu van der Poel

De wereldkampioen op de weg zien we wellicht maar in maart voor het eerst aan de start. De Strade Bianche (02/03) of Tirreno-Adriatico (03/03-10/03) zijn opties, maar wellicht begint Van der Poel eraan in Milaan-Sanremo (16/03).

Daar begon het vorig jaar allemaal op de weg, toen Van der Poel met een verschroeiende versnelling wegreed van Pogacar, Ganna en Pogacar. Daarna won Van der Poel ook nog Parijs-Roubaix en het WK op de weg.