🎥 Remco Evenpoel komt met verklaring voor solo van 50 kilometer en zijn opvallende viering

Remco Evenepoel heeft meteen een visitekaartje afgegeven in zijn eerste koers van het jaar. In de Figuera Champions Classic ging hij er al vroeg vandoor.

Meteen een stevige solo op het seizoen mee te beginnen, dacht Remco Evenepoel. Op 55 kilometer van de streep versnelde hij, niemand zag hem nog terug. De rest van het peloton kwam uiteindelijk op net geen twee minuten binnen.

"De versnelling was een ingeving op het moment zelf, want ik begon steeds minder ploegmaats bij mij te hebben. Het was een krachtige aanval. Het gevoel was goed. Het is belangrijk om het seizoen zo te starten", zei Evenepoel bij VTM Nieuws.

Evenepoel sloeg meteen een stevige kloof en kon die ook vasthouden en uitbreiden. Dat geeft de Belgische kampioen veel vertrouwen. "Nu is het de bedoeling deze vorm vast te houden", zei hij ook nog.

Speciaal zegegebaar

Voor de viering van zijn eerste zege van het seizoen pakte Evenepoel nog uit met een speciale viering, iets met een telefoon. Geen verwijzing voor een telefoontje naar iemand, maar wel naar de viering van tennisser Ben Shelton (zie video hieronder).

"Ik zag die viering en vond dat wel mooi. Ik zat al een tijdje met dat idee om die manier van vieren eens te doen", lachte Evenepoel nog. Het zit duidelijk al goed bij de Belgische kampioen.