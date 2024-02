Arnaud De Lie legt de lat bijzonder hoog: "Pas dan is mijn voorjaar geslaagd"

Arnaud De Lie begint straks aan zijn derde seizoen als profrenner. De jonge Waal legt de lat bijzonder hoog voor zichzelf tijdens het voorjaar.

In Spanje begint Arnaud De Lie straks aan zijn derde seizoen bij de profs. Tijdens zijn eerste twee seizoenen maakte hij veel indruk, met in totaal al 19 profzeges. Dit seizoen wil hij ook scoren in het voorjaar.

Klassieker winnen

"Mijn voorjaar zal pas geslaagd zijn als ik een Vlaamse klassieker win", zegt De Lie bij Het Nieuwsblad. Al zijn er natuurlijk ook nog tegenstanders. Vorig jaar domineerde Jumbo-Visma bijvoorbeeld.

"Maar ik voel dat we klaar zijn om er ook eentje te winnen. Ik kijk nu al uit naar de sfeer op de wedstrijden in Vlaanderen. De ambiance vorig jaar tijdens de Omloop Het Nieuwsblad was fenomenaal."

De Lie maakte vorig jaar meteen indruk met een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad, een zevende plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne, een zesde plaats in Dwars door Vlaanderen en een zevende plaats in de Brabantse Pijl.