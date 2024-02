Ceylin Alvarado pakt eindzege in de Superprestige, maar neemt wel drastisch besluit

Ceylin del Carmen Alvarado stelde in Middelkerke haar eindzege in de Superprestige veilig. Voor de Nederlandse was het wel meteen de laatste cross van het seizoen.

Voor Ceylin Alvarado was dit het seizoen van de wederopstanding met zes overwinningen. Ze pakte onder meer voor de eerste keer de eindzege in de Wereldbeker. Op het WK viel ze net naast het podium.

In Middelkerke werd ze derde en zo stelde ze haar eindzege in de Superprestige veilig. "Ik ben blij dat het vandaag toch is gelukt om mijn leiderstrui te behouden en eindwinnaar te worden", zei de Nederlandse achteraf.

"Ik heb de hele wedstrijd last van mijn rug gehad, dus ik probeerde mijn eigen tempo te rijden. Uiteindelijk heeft dat nog net geresulteerd in een derde plaats, want Marion (Norbert Riberolle, nvdr.) kwam ook nog aardig dicht."

Einde seizoen Alvarado

Haar opspelende rug zorgt er ook voor dat Alvarado nu een streep trekt onder haar seizoen. "Zo rondrijden is niet leuk. Het is mentaal en fysiek geen plezier. We hebben samen met de ploeg besloten dat dit mijn laatste wedstrijd is."

"Ik denk dat mijn rug daar wel heel blij mee is. Ik heb twee klassementen gewonnen, dus het was een mooi seizoen. Zonder de rugklachten was ik nog wel tot het einde doorgegaan, maar met mijn rug zou dat niet gaan."