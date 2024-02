Eli Iserbyt vindt nog een nieuw doel dit seizoen: "Daar ben ik echt mee bezig"

Eli Iserbyt heeft in Middelkerke de achtste en laatste manches van de Superprestige gewonnen. Hij komt zo heel dicht bij een mijlpaal die hij zich dit seizoen nog gesteld heeft.

Halfweg cross zag het er niet zo goed uit voor Eli Iserbyt. Samen met zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar keek hij tegen een achterstand van zo'n 25 seconden op Joris Nieuwenhuis aan.

De Nederlandse kampioen valt normaal nooit stil, maar deed dat nu wel. "In Tábor zagen we ook dat Michael dichter bij Nieuwenhuis kwam. Dus ik wist dat hij heel snel begint, maar dat hij een dipje kon krijgen. Als zijn supervorm van vorige week weg was, wist ik dat het mogelijk was."

De eerste veertig minuten koos Iserbyt vooral zijn eigen tempo. "Op een gegeven moment maakte ik wel veel foutjes. Toen dacht ik: pak terug die focus, rij terug richting Lars en Michael. Via Michael wilde ik naar Nieuwenhuis rijden. Dat lukte. Ik zag daarna dat ik een gaatje had, maar het was wel enorm lastig."

Iserbyt gaat voor 50ste zege

Voor Iserbyt was het in Middelkerke zijn 49ste profzege, die 50ste zege pakken dit seizoen is zijn doel. "Daar ben ik wel mee bezig. Vijftig op vijf jaar zou mooi zijn, dat is tien per jaar."

"Morgen (in Lille, nvdr.) gaat wel moeilijk zijn. Ik voel wel dat ik diep ben gegaan, maar we gaan ons best doen. Er zijn nog vier wedstrijden voor mij, dus ik hoop nog eentje mee te pikken."