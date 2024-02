Kan hij ze waarmaken? Remco Evenepoel spreekt zijn grote dromen uit voor dit jaar

Remco Evenepoel neemt dit jaar voor het eerst deel aan de Tour de France. Hij droomt alvast groot.

In zijn zesde seizoen bij de profs maakt Remco Evenepoel deze zomer zijn debuut in de Tour de France. Zelf zei hij al enkele keren dat vooral een ritzege, in een van de twee tijdritten, een doel zal zijn.

Evenepoel heeft natuurlijk heel veel kwaliteiten en talent om hoog te scoren in een grote ronde. Dat bewees hij al in de Vuelta van 2022, die hij ook won. Al blijft de Tour de France natuurlijk nog iets anders.

Tour de France en Olympische Spelen

Daar staan deze zomer ook Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Primoz Roglic aan de start. Evenepoel focust dus nog niet specifiek op het klassement, maar droomt natuurlijk wel.

"Mijn droom voor dit jaar is het podium halen in de Tour", aldus een ambitieuze Remco Evenepoel bij Het Laatste Nieuws. "Als het niet gebeurt, ga ik er niet triest om zijn, maar het is de droom."

Evenepoel ziet nog een herkansing op de Olympische Spelen in Parijs mogelijk. "Daarnaast zou ik ook graag met twee medailles naar huis gaan op de Olympische Spelen."