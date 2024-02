Lotte Kopecky verbaast ook zichzelf en komt nog met een waarschuwing voor de concurrentie

Lotte Kopecky wilde in de enige bergrit in de UAE Tour eens haar capaciteiten bergop testen. En daar slaagde ze met verve in, want Kopecky sloeg een dubbelslag.

Op de steile slotklim Jebel Hafeet (10,8 km aan 6,8%) wilde Kopecky net als in de Tour met de besten meegaan. De wereldkampioene controleerde alles en sprong op het einde nog naar het wiel van Bradbury. In de sprint maakte ze het makkelijk af.

"Ik was heel gemotiveerd", zei Kopecky in een eerste reactie. "Het is geweldig om hier te winnen. Ik wou zien hoe ver ik kon komen op deze klim. Ik hoopte om te winnen, maar om het dan ook te doen, dat is goed voor het vertrouwen."

"Ik ging gewoon kilometer per kilometer, op deze klim doen je benen altijd pijn. In dertig seconden kan het van een goed ritme naar opgeblazen benen gaan. Toen Bradbury ging panikeerde ik, maar ik kon terugkomen. Toen ik haar terugpakte, had ik het vertrouwen terug dat ik kon winnen

"Die eerste overwinning is heel belangrijk. We zijn hier als voorbereiding op het klassieke seizoen. De vorm is goed en die moet normaal gezien nog toenemen."