Lotto Dstny is een van zijn kopmannen meteen maanden kwijt na zware valpartij

Florian Vermeersch en Arnaud De Lie reden in Murcia hun eerste koers van het seizoen. De twee bereikten de finish niet, Vermeersch mag nu al een kruis maken over zijn voorjaar.

Arnaud De Lie reed in de Ronde van Murcia zijn eerste koers van 2024, wat drie weken later is dan in 2022 en 2023. De Lie had veel ambities en had zelfs de ambitie om te winnen, maar het verliep anders voor hem.

Vermeersch breekt dijbeen

De kopman van Lotto Dstny moest lossen op een klim en gaf op na een val van zijn ploegmaat Florian Vermeersch. "Flo zag er niet goed uit. Zijn gezicht was toegetakeld. Ik ben nadien afgestapt. Ik had geen zin meer...", zegt De Lie bij HLN.

Ploegleider Dirk Demol zag meteen dat het ernstig was. "Toen ik Florian zag liggen, wist ik meteen dat het serieus was. Hij lag helemaal alleen tussen enkele struiken te kermen van de pijn."

Vermeersch werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar een dijbeenbreuk werd vastgesteld. Later vandaag gaat Vermeersch nog onder het mes in Murcia, zijn voorjaar zit er al meteen op.