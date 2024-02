Mathieu van der Poel spreekt klare taal: "Verschrikkelijk confronterend"

Mathieu van der Poel maakte de afgelopen jaren steeds meer de transitie van crosser naar wegrenner. En dat voelt hij telkens hij opnieuw aan het crossseizoen begint.

Straks wordt in Middelkerke de laatste manche van de Superprestige gereden, maar zonder wereldkampioen Mathieu van der Poel. Zijn crossfiets is na het WK veldrijden opnieuw even aan de kant gezet.

De Nederlander won dit seizoen 13 van zijn 14 crossen en domineerde altijd met sprekend gemak. Toch is het voor Van der Poel ook niet makkelijk om de switch te maken tussen wegwielrennen en crossen.

Aanpassing moeilijk

"Ik voel me vandaag 100 procent wegwielrenner. Eigenlijk ben ik geen crosser meer. Dat merk ik ook als ik na het wegseizoen mijn eerste crosstraining afwerk: het is verschrikkelijk confronterend", zegt hij bij HUMO.

"Vroeger kon ik tijdens een cross van bocht naar bocht sprinten, maar door al mijn duurtrainingen als wegrenner is die explosiviteit wat afgebot. Daarom probeer ik nu een gelijkmatig tempo te vinden dat ik een uur lang kan volhouden."