Remco Evenepoel koos voor radicaal andere aanpak en ontdekte ook iets nieuws

Remco Evenepoel begint straks aan zijn zesde seizoen als prof. En daarvoor heeft hij het anders aangepakt dan normaal.

Nog altijd maar 24 jaar is Remco Evenepoel, maar toch begint hij al aan zijn zesde seizoen als profwielrenner. De voorbije seizoenen begon Evenepoel er telkens vroeg aan, meestal al eind januari in Argentinië.

Dit jaar koos de Belgische kampioen voor een andere aanpak. Evenepoel nam tijdens de winter een lange break van ongeveer vijf weken. Daarin heeft hij niet gefietst, al heeft Evenepoel wel nog wat gelopen om toch bezig te blijven.

Lange break nieuwe trend?

"Ik voelde me heel fris, ook in mijn hoofd. Zo'n lange break was nieuw voor mij, maar wel nodig. Ik heb uiteindelijk al mijn trainingen zonder problemen kunnen doen, dus dat is goed om te weten voor de komende jaren", zegt Evenepoel bij In de Leiderstrui.

"Als mijn lichaam heel moe is, zullen vier of vijf weken van de fiets geen verschil maken in de voorbereiding die volgt. Dat is heel goed", zei de Belgische kampioen nog. Wellicht gaat hij de komende jaren dus hetzelfde doen.