Soudal Quick-Step stevig verzwakt? Nieuwkomer legt criticasters het zwijgen op

Soudal Quick-Step liet heel wat renners vertrekken dit seizoen en verving die vooral door jongeren. Zij willen vooral bewijzen dat de ploeg niet slechter is geworden.

Maar liefst twaalf renners vertrokken bij Soudal Quick-Step, elf anderen kwamen in de plaats. Het halve team werd dus vervangen, maar daar lijkt aan het begin van het seizoen nog niet veel van te merken.

De ploeg won al drie keer dit seizoen (twee keer Merlier, één keer Magnier, nvdr.), de start hebben ze dus zeker niet gemist. Vrijdag sprintte de jonge Amerikaan Luke Lamperti nog naar de derde plaats in de Muscat Challenge.

Hoog niveau bij beloften

"Ja, er zijn wat grote namen uit de ploeg vertrokken. Daar kunnen we niet omheen", zegt Lamperti bij Wielerflits. Onder meer sprinter Fabio Jakobsen en Tim Declercq vertrokken bij de ploeg. "Maar onderschat ook de ervaring van de jonge gasten niet die van het U23-niveau komen."

Zo werd William Junior Lecerf meteen tweede in de AlUla Tour. "We hebben écht een goede groep, met allemaal renners die in hun eerste jaren al succesvol kunnen zijn. Zeker dankzij de ervaring van de sterke kern die er al was."