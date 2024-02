Trainer van Remco Evenepoel is eerlijk: "Daarin komen we niet overeen"

Remco Evenepoel werkt al een hele tijd samen met de Nederlander Koen Pelgrim. Toch is er één iets waar ze het niet met elkaar overeenkomen.

Evenepoel begint straks al aan zijn zesde seizoen als profwielrenner, terwijl hij nog maar 24 jaar is. Dit keer koos hij voor een lange break in de winter, door vijf weken van de fiets te blijven. Zijn trainer Koen Pelgrim is alvast tevreden.

"Hij heeft nu een goede winter gehad en de eerste tekenen zijn positief. Gezien zijn leeftijd zou het ook niet onlogisch zijn als hij wat vooruitgang kan boeken, alhoewel hij natuurlijk al langer een hoger niveau heeft. We zijn een beetje aan het finetunen, kijken wat wel en niet werkt", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Nederlandse trekjes

De samenwerking met Pelgrim loopt al een tijdje goed. Evenepoel werkte en woonde zelfs een tijdje in Nederland toen hij bij PSV speelde. "Ik ben al mijn hele leven Ajax-fan, dus dat is niet iets waar Remco en ik in overeenkomen."

"Hij is wel echt een winnaar en sommige mensen zien dat niet als iets typisch Belgisch, maar er wordt ook graag in hokjes gedacht." Evenepoel is meer uitgesproken, wat meer aan Nederlanders wordt gelinkt. "Maar iedereen heeft zijn eigen karakteristieken."