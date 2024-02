📷 Belg laat zich in Antalya in de luren leggen door renner van Bas Tietema die feestje viert

TDT-Unibet, de ploeg van Youtuber Bas Tietema, heeft zijn eerste seizoenszege beet. Dat gebeurde in de slotetappe van de Ronde van Antalya.

De slotetappe van de Ronde van Antalya was een lastige opdracht over 183 kilometer. Een vlucht met zes renners bleef uit de greep van een uitgedund peloton.

Onze landgenoot Fabio Van den Bossche liet zich in de sprint verrassen door de Nederlander Hartthijs de Vries, een renner van TDT-Unibet, de ploeg van Youtuber Bas Tietema.

Eerste profzege voor renner van TDT-Unibet

Die ploeg promoveerde dit seizoen van de derde naar de tweede afdeling. Het is voor TDT-Unibet de eerste zege van het seizoen. Voor de 27-jarige De Vries was het zijn eerste overwinning uit zijn carrière.

De euforie bij het kersverse ProTeam was bijzonder groot. De eindzege van Davide Piganzoli van Team Polti Kometa kwam niet meer in gevaar. Hij had zaterdag in de koninginnenrit de leiding gepakt en hield die vast voor zijn landgenoten Alessandro Pinarello en Edoardo Zambanini.