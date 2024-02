De Lie vierde in eerste massasprint: hoe groot is de ontgoocheling?

Arnaud De Lie sprintte in de Clasica de Almeria mee voor de zege. Hij moest echter tevreden zijn met een vierde plek.

Het waren geen gemakkelijke omstandigheden in de massasprint van de Clasica de Almeria, maar uiteindelijk pakte Olav Kooij van Visma Lease a Bike de overwinning, mooi afgezet door Wout van Aert.

Arnaud De Lie had op voorhand aangekondigd dat het een massasprint zou worden en dat hij voluit wou meedoen voor de dagzege. Maar zover kwam het niet, hij moest tevreden zijn met een vierde plaats.

“Dit is voor mijn eerste massasprint van het seizoen geen slecht resultaat”, klonk het achteraf bij de renner van Lotto Dstny. “Zeker omdat we ons in de sprint als ploeg moeilijk konden organiseren. Uiteindelijk kan ik me nog lanceren, maar die vierde plaats was het maximum.”

Alle aandacht is gericht op het Vlaamse openingsweekend, met vooral de Omloop Het Nieuwsblad uiteraard op 24 februari.

“Ik miste in deze koersen nog wat ritme, maar nu kan ik toewerken naar de Omloop. Ik ken het parcours daar goed en vandaag toonde de ploeg onderweg dat het goed zit”, besluit onze landgenoot.