Fem van Empel sluit veldritseizoen af met bijzonder gebaar: "Speciaal voor hen"

Wereldkampioene Fem van Empel heeft de Krawatencross in Lille gewonnen. Al in de tweede ronde reed ze van alles en iedereen weg.

Fem van Empel reed als eerste het veld in. In de tweede ronde liet ze Lucinda Brand als laatste achter, waarna ze met een lange solo haar negentiende crossoverwinning van het seizoen wist te realiseren.

Het was een mooie afsluiter voor Van Empel, want Lille was de laatste cross die ze deze winter reed. “Ik ben blij dat ik kan eindigen met een overwinning”, vertelde ze meteen na afloop van de cross in het flashintervieuw.

Van Empel maakte ook een bijzonder gebaar om haar overwinning te vieren. Toen ze over de finish reed maakte ze met haar handen een hartje. En dat deed ze met een speciale bedoeling.

Van Empel al zeker van X2O Trofee

“Ik wilde zo de supporters bedanken voor het afgelopen seizoen. Dat wordt soms nog wel eens vergeten. Ik ben blij dat ik het seizoen kan afsluiten met een overwinning. Het is echt voorbijgevlogen.”

Voor Van Empel is het jammer dat het seizoen erop zit, want er volgen nog enkele crossen, maar daar komt ze niet meer aan de start. Nu is het tijd om de batterijen op te laden, zodat ze helemaal klaar is voor het wegseizoen.

Van Empel pakte na een zeven op zeven ook al de eindwinst in de X2O Trofee, ook al moet er volgende week in Brussel nog een slotmanche afgewerkt worden.