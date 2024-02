Goede vriend van Remco Evenepoel beleeft déjà vu naar BK 2018 met tweede plaats in Portugal

In de Figueira Champions Classic stond er naast Remco Evenepoel nog een tweede Belg op het podium. En dat blijkt een goede vriend te zijn van Evenepoel.

Zonder Evenepoel aan de start had Vito Braet (Intermarché-Wanty) een mooie overwinning geboekt. Nu kwam de Belgische kampioen bijna twee minuten voor hem aan. Na zijn derde plaats in de slotrit van de Ronde van de Algarve een nieuwe bevestiging.

"Voor de tweede keer in minder dan één week heb ik het vertrouwen van het team met een podiumplaats kunnen verzilveren, daar ben ik heel tevreden mee." In de Ronde van de Algarve zal Braet zich inzetten in de sprint voor Gerben Thijssen.

Déjà vu?

Voor Braet was het wellicht een beetje een déjà vu naar het BK voor junioren 2018 in Les Lacs de l’Eau d’Heure. Evenepoel schudde toen een solo van 80 kilometer uit de benen, Braet werd op bijna 5 minuten tweede. De twee reden ook een half jaar samen in het Forte Cycling Team.

"Sindsdien heb ik Remco heel vaak zien winnen op tv. Leuk om nu een keer samen met hem op het podium te staan", zei hij bij HLN. Evenepoel beaamde dat. "We zijn twee verschillende type renners, waardoor we elkaar niet zo vaak tegenkomen. Maar inderdaad: heel leuk. Vito is en blijft een goeie vriend."