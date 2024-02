Lotto Dstny bijzonder aangeslagen na zware valpartij en blessure van Florian Vermeersch

Drama voor Florian Vermeersch in zijn eerste koers van 2024. Hij brak zijn dijbeen bij een val, bij Lotto Dstny reageren ze bijzonder aangeslagen.

De Ronde van Murcia was de eerste koers van het jaar voor Florian Vermeersch. Hij had er net als Arnaud De Lie een hoogtestage in Tenerife opzitten. Vermeersch was ook goed, want hij overleefde de col van eerste categorie na 90 kilometer wel.

Maar in de afdaling liep het mis. Vermeersch knalde tegen en over een houten vangrail en viel zo'n twee meter naar beneden. Het verdict is bijzonder zwaar met een gebroken dijbeen. Vermeersch mag een kruis maken over het voorjaar.

Groot verlies

Voor Lotto Dstny een serieuze domper, stelt ploegleider Dirk Demol. "Florian was een key player. We hebben goeie coureurs, maar iemand die op zijn 22ste tweede wordt in Parijs-Roubaix is meer dan zomaar een helper", zegt hij bij HLN.

Vermeersch moest dit voorjaar eerste luitenant worden van De Lie. De Waalse kopman beseft dat het verlies van Vermeersch een aderlating is. Niet alleen voor Vermeersch, maar ook voor de ploeg.

"Florian was net als ik ook een kopman in het voorjaar. We hebben nog steeds een goeie klassieke ploeg, maar we gaan hem heel hard missen en moeten onze plannen nu een beetje veranderen", zei De Lie.