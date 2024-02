Ploegleider Tom Steels onthult waarom hij zo onder de indruk was van solo Remco Evenepoel

In zijn eerste koers van het jaar schudde Remco Evenepoel al meteen een solo van meer dan 50 kilometer uit zijn benen. Ook bij Soudal Quick-Step zijn ze nog altijd onder de indruk.

Soudal Quick-Step nam de Figueira Champions Classic in handen, maar had ook niet echt een andere keuze. Ploegleider Iljo Keisse was hulp gaan vragen bij onder meer UAE Team Emirates en EF Education-EasyPost, maar kreeg een duidelijke neen.

"Als je met Remco start, houd je daar natuurlijk rekening mee", zegt hij bij Het Nieuwsblad. En dus deden Warre Vangheluwe en Pieter Serry maar het kopwerk. Cattaneo en Landa sneuvelden wel, waardoor Evenepoel enkel nog Knox als ploegmaat had.

Evenepoel solo

Evenepoel ging er dan maar alleen van door op 55 kilometer van de aankomst. De Belgische kampioen sloeg bijzonder snel een kloof en zette wat overbleef van het peloton uiteindelijk op net geen twee minuten.

Ploegleider Tom Steels was onder de indruk in de volgwagen. De laatste vier kilometer van de voorlaatste ronde, tussen kilometer 35 tot 31 van de meet, legde Evenepoel volgens Steels af in vier minuten twintig seconden.

"Zijn tempo zat de hele tijd tegen de vijfenvijftig en de zestig per uur aan. Ik blijf het fascinerend vinden dat iemand zo hard met de fiets kan rijden, al zijn we ondertussen van Remco veel gewoon."