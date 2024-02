Slecht nieuws voor Wout van Aert en co: eerste doel van het jaar valt grotendeels in het water

Wout van Aert had zijn zinnen gezet op de de Clasica Jaen, een Spaanse koers over grindwegen. Maar de organisatie heeft stevig moeten ingrijpen.

De Clásica Jaén was oorspronkelijk 180 kilometer lang met ongeveer 55 kilometer aan grindwegen, verdeeld over twaalf stroken. Wout van Aert had er als ex-winnaar van de Strade Bianche dan ook zijn zinnen op gezet.

Parcours aangepast

De organisatie heeft door de hevige regenval moeten ingrijpen en het parcours gaat stevig op de schop. De koers is nu 158 kilometer lang, met ongeveer 2.100 hoogtemeters en vier gravelstroken. Van de 55 kilometer onverhard blijft er maar 17,8 kilometer over, al liggen ze allemaal in de laatste 60 kilometer.

Het zal voor Van Aert dus zaak worden om op die stroken het verschil te maken. Vorig jaar reed Tadej Pogacar de concurrentie op een hoopje met een solo van meer dan 30 kilometer. Dit jaar staat de Sloveen niet aan de start.

Met Tim Wellens, vorig jaar derde, staat er nog een Belg met ambitie aan de start. Verder zijn ook Sepp Kuss, Juan Ayuso, Carlos Rodriguez, Ben O’Connor en Michal Kwiatkowski als grote namen van de partij.