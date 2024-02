Vierde zege in zes dagen, maar Mads Pedersen komt toch met opvallende verklaring

En of Mads Pedersen goed aan het seizoen is begonnen. De Deen van Lidl-Trek boekte in de Tour de la Provence al zijn derde ritzege op rij.

Tijdens het openingsweekend zullen Wout van Aert en co hem gelukkig niet moeten vrezen, want Mads Pedersen lijkt nu al in topvorm te zitten. De Deen won na de proloog en de eerste rit, ook de tweede rit in de Tour de la Provence.

Voor Pedersen alde vijfde overwinning van het seizoen, na een ritzege en het eindklassement in de Ster van Bessèges. Toch moest de Deen bijzonder hard werken voor zijn vijfde zege van het seizoen.

Ergste dag op de fiets

Vluchter Marco Frigo bleek een bijzonder lastige klant te zijn en Pedersen sprong er samen met een tiental renners naartoe. In de sprint maakte Pedersen het dan weer af. "Ik ben gewoon blij om te winnen en de jongens de zege te geven die ze verdienen."

Pedersen noemde het wel "een van de ergste dagen ooit op de fiets. Het was geen leuke dag. We zaten vaak op ongeveer 700 meter hoogte, wat niet fijn is als het regent zoals vandaag en het twee graden is."

"Het was een zware dag voor iedereen. En als je naar de jongens kijkt die over de streep kwamen, zagen ze er niet goed uit."