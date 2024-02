Wat een gebrul aan de finish: Onverwachte winnaar in Krawatencross van Lille

De Krawatencross in Lille is gewonnen door Niels Vandeputte. Hij haalde het voor Joris Nieuwenhuis en Joran Wyseure.

Joris Nieuwenhuis, Joran Wyseure en Niels Vandeputte gingen samen de slotronde in. Vandeputte toonde zich uiteindelijk de sterkste, met een handvol seconden voorsprong op Nieuwenhuis. Wyseure pakte de derde plaats.

Het was voor onze landgenoot zijn eerste overwinning in een klassementscross en dat liet hij ook merken met een stevig gebrul aan de finish. Vandeputte kon duidelijk met zijn vreugde geen blijf en vuurde het publiek aan.

“Echt ongelofelijk”, klonk het bij een uitgelaten Vandeputte. “Ik heb er heel weinig woorden voor. Het zat zaterdag al in mijn hoofd, want ik kom heel graag naar Lille. Ik heb hier al mooie dingen gedaan en wist waar ik het moest doen.”

Vandeputte pakt eerste zege in klassementscross

“Het liep zoals het moest lopen en dan win ik hier. Niemand kon meteen reageren op mijn aanval en het lukte om in de technische zone foutloos te blijven. Ik had een paar meter en dat zag ik pas toen ik het rechte stuk op kwam.”

Lars van der Haar liep als vierde over de streep en verstevigt zijn leidersplaats in de X2O Badkamers Trofee. Volgende week zondag wordt de slotmanche in Brussel gereden.