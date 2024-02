Wout van Aert en zijn ploeg spreken grote ambities uit voor atypische koers

Zaterdag reed Remco Evenepoel zijn eerste wedstrijd van het seizoen, vandaag is het de beurt aan Wout van Aert. Al kijkt hij vooral uit naar maandag.

De Clasica de Almeria is al jaren een wedstrijd voor sprinters. Onderweg is er wel een helling van tweede categorie en twee hellingen van derde categorie, maar de laatste tachtig kilometer zijn overwegend vlak.

En dus wordt Van Aert opnieuw ingezet als lead-out voor zijn ploegmaat Olav Kooij, die ook naar de Giro trekt. Daar zal Van Aert hetzelfde doen voor zijn Nederlandse ploegmaat. De focus ligt vooral op maandag.

Gravelwedstrijd

Dan rijdt Van Aert de Clásica Jaén Paraiso Interior.Een soort Spaanse versie van de Strade Bianche over grindwegen. Vorig jaar demonstreerde Tadej Pogacar er met een solo van meer dan 30 kilometer.

"Het parcours van deze editie is een beetje veranderd. Het is minder klimmen in vergelijking met vorig jaar", zegt Van Aert bij HLN. Het is een wedstrijd waar ik door de gravelstroken erg naar uitkijk. Ik wil in Jaén zeker mijn mannetje staan in de finale."

Ook bij Visma-Lease a Bike verwachten ze iets van Van Aert. "Zondag wordt voor Wout ideaal om koersritme op te doen, maar maandag mag het beest eens los. Ik ben benieuwd wat het zal geven", aldus ploegleider Maarten Wynants.