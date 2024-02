Wout van Aert vertelt hoe hij zich voelt na eerste koers op de weg van 2024

Wout van Aert kwam vandaag voor het eerst in actie op de weg dit jaar. Visma Lease a Bike pakte met de hulp van onze landgenoot de overwinning.

Wout van Aert stond vandaag in Portugal aan de start van de Clasica de Almeria. Het leverde meteen een overwinning op voor zijn team. Olav Kooij was de beste in de sprint, terwijl ook Arnaud De Lie zijn zinnen op deze koers had gezet, maar hij moest tevreden zijn met de vierde plaats.

Wout van Aert was duidelijk in zijn nopjes, zo liet hij achteraf horen bij Het Laatste Nieuws, al was het geen gemakkelijke opdracht. Het zag er op de televisiebeelden zelfs een gevaarlijk slot uit, met zelfs enkele zware valpartijen.

Van Aert hoopt zijn kans te krijgen in Clasica Jaen

“Het was verre van een vlekkeloze sprint, maar dat hadden we wel verwacht”, vertelt Wout van Aert. “Toch hebben we heel de wedstrijd gecontroleerd en het ook afgemaakt, dus ik ben content. Het was een goede koers om mee te beginnen.”

Wout van Aert leverde het nodige werk voor zijn Nederlandse ploegmaat die de zege pakte. “Met de wind was het ook een lastige sprint. Het was ook mijn taak om de jongens wat te sturen. We stonden met een jong team aan de start.”

Morgen komt Van Aert opnieuw in actie en daar wil hij zelf voor de zege gaan. Daar staat de Clasica Jaen op het programma. “Ik voelde mij heel goed vandaag, dus ben benieuwd naar morgen. Morgen zal ik weer wat wijzer zijn.”