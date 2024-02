🎥 Patrick Lefevere wrijft zich in de handen: gouden duo slaat opnieuw toe voor Soudal Quick-Step

De derde etappe van de Tour of Oman werd door de organisatie flink ingekort door het slechte weer. De aankomst was daarom niet op de flanken van Eastern Mountain (4,6 km aan 8,5%), maar na 76 kilometer wel in Al Bustan.

Daardoor kregen de sterke sprinters plots opnieuw een kans. De Duitser Anton Palzer van BORA-hansgrohe bleef als laatste over van een vlucht van vier, maar op 15 kilometer van de streep werd ook hij gegrepen.

Alles werd klaargemaakt voor een sprint en dat werd het ook. Het nieuwe gouden duo van Soudal Quick-Step, Lamperti en Magnier, maakte het net als in de Trofeo Ses Salines-Felanitx af. Magnier won opnieuw, Lamperti werd tweede.

Dankzij de bonifactieseconden neemt Lamperti ook de leiderstrui over van Finn Fisher-Black. De Ronde van Oman eindigt woensdag, met nog twee ritten voor de klimmers op het programma.

Another picture for your Wolfpack scrapbook 🤩



A fantastic 1-2 at the #TourofOman, well done @PaulMagnier1 & @luke_lamperti 👏



Photo: A.S.O./Oman Cycling Association/Thomas Maheux pic.twitter.com/5dk5UlkTTk