🎥 Wout van Aert baalt als een stekker na lastminute verandering

Zondag trok Wout van Aert de sprint nog aan voor Olav Kooij, maandag mag hij zelf zijn kans gaan. Al zal dat wel op een stevig aangepast parcours zijn.

Niet alleen in België, maar ook in Spanje heeft het de afgelopen dagen flink geregend. Daardoor zijn enkele van de grindwegen waar de renners over moeten tijdens de Clasica Jaen veranderd in modderstroken.

De organisatie schrapte zeven van de elf stroken, waardoor er nu maar 17,8 km gravel is in plaats van 62. Die 17,8 kilometer gravelwegen liggen wel allemaal in de laatste 55 kilometer, waardoor ze nog een verschil zullen maken in de finale.

Van Aert teleurgesteld

Toch baalde Wout van Aert, die van de Clasica Jaen zijn eerste doel van het jaar had gemaakt. "Het is zeker jammer, maar er is wel een goede reden om de koers te hertekenen", zei Van Aert bij Het Nieuwsblad.

Ook voor Van Aert gaat de veiligheid van de renners natuurlijk voorop op spektakel. "Allicht zullen de stroken die er wel nog in liggen extra uitdagend zijn door de weersomstandigheden. Ik kijk er wel echt naar uit. Ik rijd nu eenmaal graag gravel."