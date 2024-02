🎥 Wout van Aert moet stevige tegenslag slikken, Spaans kampioen te sterk voor Wellens en co

Geen eerste overwinning op Spaanse bodem voor Wout van Aert. Op het Spaanse gravel in de Clasica Jaen liep het al mis op de eerste strook.

Door het slechte weer in de provincie Jaen moesten maar liefst acht van de twaalf gravelstroken geschrapt worden. Er werd toch meteen gekoerst, er ontstond een ontsnapping van 15 renners met onder meer Tim Wellens.

Die groep was te omvangrijk en Visma-Lease a Bike zette zich op kop. Vijf renners scheurden zich af van de kopgroep, met onder meer de Fransman Prodhomme en de Spaanse kampioen Lazkano. Zij kregen meer dan vijf minuten.

Op de eerste gravelstrook van de dag, op zo'n 50 kilometer van het einde, liep het mis voor Wout van Aert. Hij stond plots aan de kant met een lekke band en kreeg het achterwiel van zijn ploegmaat Per Strand Hagenes.

🚴🇪🇸 | Problemen voor Wout van Aert. De Belg staat met pech langs de kant samen met Per Strand Hagenes en moet in de achtervolging! #ClásicaJaén



February 12, 2024

Van Aert moest een minuut goedmaken, hij kwam uiteindelijk tot op zo'n 20 seconden van wat overbleef van het peloton. Plots was het verschil echter weer een minuut en was het game over hem.

Vooraan vielen Lazkano en Prodhomme om beurten aan, uiteindelijk kon de Spanjaard toch wegrijden. Hij kreeg Tratnik, Kuss, Wellens en Tronchon achter zich in de achtervolgen, op 10 kilometer van de meet kwamen zij tot op 40 seconden.

Maar dichter kwamen ze niet meer op Lazkano, de Spaanse kampioen pakte de zege. Wellens viel als vierde net naast het podium, hij verloor de sprint van Tronchon en Tratnik. Cédric Beullens (Lotto Dstny) werd nog negende.