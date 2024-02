Arnaud De Lie moet voorbereiding op Omloop Het Nieuwsblad met één dag uitstellen

Arnaud De Lie komt vandaag dan toch aan de start van de Clasica Jaen. Hij vervangt zijn onfortuinlijke ploegmaat Florian Vermeersch.

Na de Ronde van Murcia (opgave) en de Clasica de Almeria (4de) zou Arnaud De Lie normaal gezien weer op stage vertrekken als voorbereiding op zijn eerste doel van het jaar, de Omloop Het Nieuwsblad.

Door de zware valpartij en de dijbeenbreuk van Florian Vermeersch in de Ronde van Murcia was er een plaatsje vrijgekomen in de selectie voor de Clasica Jaen, de gravelwedstrijd tussen de Spaanse olijfbomen.

Programma Arnaud De Lie

Na zijn derde wedstrijddag op rij zal De Lie zijn voorbereiding op opnieuw aanvatten. Vorig jaar werd De Lie bij zijn debuut al tweede in de Omloop Het Nieuwsblad, dit jaar wordt het opnieuw een hoofddoel voor de jonge Waal.

Drie dagen later staat De Lie ook aan de start van Le Samyn, vorig jaar gewonnen door zijn ploegmaat Milan Menten. Daarna trekt De Lie naar Parijs-Nice (03/03-10/03) en Milaan-Sanremo (16/03).