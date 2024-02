Belg wint na vier jaar nog eens en denkt meteen aan Steegmans en Boonen

Verrassing zondag in de Tour de la Provence. Tom Van Asbroeck klopte er wereldtoppers zoals Sam Bennett en Mads Pedersen.

Het was al van 8 oktober 2019 geleden, in Binche-Chimay-Binche, dat Tom Van Asbroeck nog eens een koers had gewonnen. De 33-jarige Belg doorbrak zijn droogte in de slotrit van de Tour de la Provence.

Van Asbroeck doorbrak er ook de hegemonie van Mads Pedersen, die wel eindwinnaar is. De Deen had de proloog en de eerste twee ritten gewonnen, maar in de laatste rit klopte van Asbroeck hem en ook Sam Bennett.

Steegmans en Boonen

"Wat is me dat. Wie klop ik hier allemaal?", zei Van Asbroeck bij Het Nieuwsblad. Het was ook helemaal niet de bedoeling dat Van Asbroeck zou sprinten, hij zou de sprint aantrekken voor Hugo Hofstetter (die vierde werd, nvdr.).

"Weet je aan wie ik gedacht heb? Aan Gert Steegmans, die in Gent tijdens de Tour de France de sprint aantrok voor Tom Boonen. Dit was een vergelijkbaar scenario, maar wel van een ander niveau. Dit is de Tour niet en ik ben ook Steegmans niet."