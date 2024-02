Boterhammen met choco? "Met alle kennis zou ik zelfs Belgisch kampioen tijdrijden zijn"

Tim Wellens voelt bij UAE Team Emirates hoe professioneel alles geworden is in de wielersport. Zeker in vergelijking met tien jaar geleden.

Als Tim Wellens tien jaar geleden de Giro d’Italia reed, dan waren boterhammen met Nutella het perfecte ontbijt. Maar al die jaren later is de professionalisering in het wielrennen zoveel groter geworden, dan een boke met choco al een tijdje niet meer gepast is. “In deze periode van het jaar en tijdens de Tour zal je Nutella niet meer zien, maar tegen het einde van het seizoen wel, zeker bij renners die er mentaal door zitten”, vertelt Tim Wellens in een uitgebreid interview met De Zondag. Al ging het de voorbije jaren niet alleen maar om voeding. Dat was één van de meest recente zaken waar wielerploegen zich mee bezig zijn gaan houden. Totaal andere carrière door professionalisering “Er zijn de laatste jaren zoveel veranderingen geweest. Beter materiaal. Betere aerodynamica. En de laatste tijd is het vooral voeding die het verschil maakt”, gaat Wellens verder. Als Wellens dat van bij het begin allemaal had kunnen toepassen, dan hadden zijn carrière en zijn palmares er totaal anders uitgezien, zo voorspelt Wellens zelf nog. “Met al die nieuwe kennis zou ik tien jaar geleden veel meer koersen gewonnen hebben en was ik zelfs Belgisch kampioen tijdrijden geworden. Maar wat voor mij geldt, geldt natuurlijk ook voor andere renners”, besluit hij.