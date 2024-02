Caleb Ewan wijst schuldige aan voor zijn vroegtijdig vertrek bij Lotto Dstny

De Australiër Caleb Ewan had nog een contract tot eind 2024 bij Lotto Dstny, maar deed dat niet uit. Sinds dit jaar rijdt Ewan voor Jayco AlUla.

Voor Caleb Ewan was 2023 toch een beetje een rampjaar. Met de Van Merksteijn Fences Classic won slechts één keer. Niet genoeg voor een topsprinter en er kwam ook steeds meer wrijving met de ploegleiding van Lotto Dstny.

Dat bereikte zijn kookpunt in de Tour. Ewan gaf op in de 13de rit, terwijl twee ploegmaats hem net hadden opgewacht om hem nog binnen tijd te laten aankomen. Ewan reed daarna nog slechts vier koersen en er volgde een breuk.

Beiden schuldig

Toch kijkt Ewan positief terug op zijn tijd bij Lotto. Hij won er vijf etappes in de Tour en vier in de Giro. Al zijn grote overwinningen haalde hij bij de Belgische ploeg. Alleen was het einde dus niet zo positief, erkent ook Ewan. "Er blijft voor mij geen zure nasmaak achter", zegt hij bij Wielerflits.

Hoe is het dan toch kunnen mislopen? "Ik was niet goed aan het rijden. Of ja, toch niet zo goed als ik voorheen deed." Daardoor verloor de ploeg vertrouwen in hem, stelt Ewan. Daarna is het alleen maar bergaf gegaan.

"Het is extra lastig om te presteren als je ploeg geen vertrouwen in je heeft. Het was een beetje mijn fout, een beetje die van hen. En dan was het plots gedaan."