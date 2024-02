Mathieu van der Poel over zijn vriendin Roxanne Bertels: "Dat heeft veel indruk gemaakt"

Een van de momenten waar Mathieu van der Poel nog lang aan zal herinnerd worden, is het WK wielrennen in Australië. De Nederlander bracht er onder meer een nachtje in de cel door.

Mathieu van der Poel was als een van de favorieten afgezakt naar Australië voor het WK in Wollongong. Voor het WK van start ging, was Van der Poel eigenlijk al uitgeteld. Door een incident in een hotel moest hij zelfs even naar de cel.

Van der Poel was pas om 4u weer in zijn hotel, hij gaf er op het WK na 30 kilometer de brui aan. Gelukkig kon hij rekenen op zijn vriendin Roxanne Bertels. Zij is voor Van der Poel heel erg belangrijk.

Nacht in de cel

Ook tijdens die nacht in Australië. "Roxanne heeft alles vanaf de eerste rij meegemaakt. Zij weet wat er die nacht écht is gebeurd, en dus ook hoe onnozel die aantijgingen waren (Van der Poel werd in beroep vrijgesproken, nvdr.).

"Die hele historie heeft veel indruk gemaakt, Roxanne was erg aangedaan. Niet onbegrijpelijk: ze heeft de hele nacht aan het politiebureau staan wachten tot ik uit de cel mocht."