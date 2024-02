Net geen podium voor Tim Wellens in Spanje, maar hij neemt toch iets positief mee

Net als in de voorbije twee edities deed Tim Wellens opnieuw mee voor het podium in de Clasica Jaen. Deze keer viel hij wel net naast het podium.

UAE Team Emirates zat in een goede positie met de jonge Spanjaard Igor Arrieta in de kopgroep. Maar hij kon zijn medevluchters Lazkano en Prodhomme niet meer volgen, waardoor Wellens en co hun tactiek moesten aanpassen.

Wellens raakte uiteindelijk weg met Kuss, Tratnik en Tronchon. Prodhomme konden ze nog bij de lurven grijpen, maar Lazkano was buiten schot. De Spaanse kampioen werd zo de opvolger van Tadej Pogacar op de erelijst.

"De lekke band van Van Aert veranderde de koers misschien een beetje, maar Visma-Lease a Bike had nog twee sterke mannen achter de hand. Lazkano verdiende gewoon te winnen", zegt Wellens bij Eurosport.

Wellens verloor de sprint voor het podium van Tronchon en Tratnik en werd zo vierde. "Die vierde plek is natuurlijk niet slecht, winnen is altijd beter, maar ik denk dat ik tevreden moet zijn."

Programma Tim Wellens

Toch is Wellens tevreden over de start van zijn seizoen. Zaterdag werd hij al derde, nu vierde. Vanaf woensdag rijdt Wellens de Ruta del Sol, waar hij vorig jaar een rit won. Daarna gaat zijn focus op het openingsweekend.