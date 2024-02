Pechvogel Wout van Aert geeft fout toe na lekke band in Spaanse Strade Bianche

Wout van Aert heeft geen rol van betekenis kunnen spelen in de Clasica Jaen, een Spaanse versie van de Strade Bianche. Hij reed al lek op de eerste gravelstrook.

Als ex-winnaar van de Strade Bianche had Wout van Aert van de Clasica Jaen een eerste doel van het jaar gemaakt. Maar op de eerste van vier gravelstroken liep het dus al mis voor Van Aert met een lekke band.

"Ik had nog geen meter gravel geraakt want bij het opdraaien reed ik lek. Volgens mijn ploegleider zat er een serieuze nagel in mijn band, het soort lekke band dat je hier wel kan verwachten natuurlijk", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Fout gemaakt?

Van Aert wisselde van achterwiel met zijn ploegmaat Per Strand Hagenes, al gaf Van Aert ook toe dat hij daar misschien een fout maakte. "Het was trouwens mijn keuze om van wiel te wisselen, misschien had ik van fiets moeten wisselen want Per heeft zelfs dezelfde fiets."

Van een minuut kwam hij tot op twintig seconden, maar dichter geraakte Van Aert niet meer. Met 20 tot 30 renners in zijn wiel ontnam hem dat ook wat de moed. Hij kwam nog tot op zo'n 200 meter op een klimmetje, maar eenmaal boven versnelde het peloton opnieuw. Toen was het ook over.