Ploeg van Wout van Aert laat Belgische voorjaarsklassieker opnieuw schieten

Voor het derde jaar op rij zal Visma-Lease a Bike de Brabantse Pijl niet rijden. Tour de Tietema-Unibet is er voor het eerst wel bij.

In 2022 en 2023 liet de ploeg van Wout van Aert de Belgische koers al links liggen. Bij hun laatste deelname in 2021 werd Wout van Aert tweede in de Brabantse Pijl. Tom Pidcock klopte hem toen in de sprint.

De Brabantse Pijl behoort niet tot de WorldTour en dus is deelname niet verplicht voor Visma-Lease a Bike. Tien WorldTour-ploegen staan wel aan de start, met onder meer Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Wanty en Soudal Quick-Step.

Er zullen op 10 apriil ook elf teams met een ProTeam-licentie aan de start staan. Met Bingoal WB, Lotto Dstny en Team Flanders-Baloise zijn daar ook drie Belgische ploegen bij. Het Nederlanderse Tour de Tietema-Unibet staat voor eerst aan de start.

Ook bij de vrouwen neemt Visma-Lease a Bike niet deel aan de Brabantse Pijl. Topteams als SD Worx-Protime en Lidl-Trek staan dan weer wel aan de start. Ook AG Insurance-Soudal en Fenix-Deceuninck staan aan de start.