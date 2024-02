Ploegmaat van Wout van Aert maakt zich boos op andere ploegen na Spaanse Strade Bianche

Na de lekke band van Wout van Aert moest Visma-Lease a Bike het roer omgooien. Jan Tratnik sprintte uiteindelijk naar een derde plaats.

Visma-Lease a Bike rekende op Wout van Aert in de Clasica Jaen om voor de tweede dag op rij te winnen. Op de eerste gravelstrook liep het echter al mis, met de lekke band van Wout van Aert op 50 kilometer van de streep.

UAE Team Emirates en INEOS-Grenadiers zetten zich meteen op kop van het peloton, om de achtervolging op de vluchters in te zetten én Van Aert op achterstand te houden. Dat eerste lukte niet, het tweede wel.

Tratnik maakt zich boos

"UAE en INEOS hadden vijf renners in de achtervolging, dus het was niet onze verantwoordelijkheid dat ze zich miskijken", maakte Tratnik zich een beetje boos bij Eurosport. "Maar ja, dat is koers en we moeten daarmee leven."

"Wout was vandaag de kopman en het team was gefocust op hem. Sepp en ik moesten reageren op aanvallen van de andere rivalen, maar jammer genoeg reed Wout dan lek", zei de Sloveen nog.

"We wilden Wout opwachten, maar nadien gaf hij toch groen licht om niet meer af te stoppen en de koers hard te maken. Uiteindelijk hebben we nog een goede koers gereden en kunnen we wel tevreden zijn."