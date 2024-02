Soudal Quick-Step neemt opvallende beslissing met hun nieuw toptalent

De jonge Fransman Paul Magnier (19) won in de Ronde van Oman al zijn tweede koers van het jaar. Toch zal Soudal Quick-Step de jonge Fransman gedeisd houden.

Met een overwinning in Mallorca en nu in de Ronde van Oman heeft Soudal Quick-Step lijkt een nieuw toptalent in huis te hebben. Hij moest eigenlijk de lead-out doen voor zijn ploegmaat Lamperti, maar sprintte hem gewoon uit het wiel.

Toch zullen ze bij Soudal Quick-Step het programma van de jonge Fransman niet aanpassen. Daar staan nu vooral koersen bij de beloften op, met bijvoorbeeld Luik-Bastenaken-Luik U23, Giro Next Gen en het WK voor beloften.

Koersen bij beloften

De Belgische ploeg wil Magnier namelijk niet opbranden. "Ik ben nog altijd jong, waardoor ik zeker voldoende tijd nodig heb om te herstellen na de wedstrijden. Ik word nog snel vermoeid. En ze willen niet dat ik in april al moe ben. Het seizoen is nog lang en mijn carrière ook", zegt hij bij Wielerflits.

Toch zal Magnier enkele klassiekers rijden bij de profs, zoals de Strade Bianche en in maart enkele koersen in België. Een grote ronde is er ook nog niet bij. Magnier zal bijvoorbeeld wel het Frans kampioenschap mountainbike rijden.