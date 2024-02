UCI legt wielerteam en ploegleiding bijzonder lange schorsingen op

De UCI heeft opnieuw stevig van zich laten spreken. Het schorste een team uit Zuid-Amerika voor enkele jaren.

Het Venezolaanse continentale team Java-Kiwi Atlántico is door de UCI tot 31 december 2028 geschorst. Volgens de disciplinaire commissie van Internationale Wielerunie UCI is er fraude gepleegd binnen het team.

De ploeg maakte volgens de UCI schuldig aan in een onrechtmatig gebruik van een handtekening van een UCI-commissaris in een officiële brief. Er werd ook een vals contract van een renner ingediend bij de Venezolaanse wielerbond, omdat de handtekening van de renner zonder toestemming werd gebruikt.

Lange schorsingen

Ploegmanager Enrique Salgueiro zou bij de registratie van het team in 2022 bewust verkeerde informatie heeft verschaft aan de UCI. Ploegleider Gerardo Guzman zou dan weer bewust het UCI-reglement omzeild hebben.

Java-Kiwi Atlántico is door de UCI geschorst tot eind 2028, ploegmanager Salgueiro mag ook tot eind 2028 geen functies uitoefenen in het wielrennen. Ploegleider Guzman is tot eind 2025 geschorst. Er kan wel nog in hoger beroep worden gegaan bij het Internationaal Sporttribunaal CAS.