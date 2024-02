Uitdager Mads Pedersen heeft wat te zeggen over Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Voor velen begint het wielerseizoen pas echt met het openingsweekend in België. Voor Mads Pedersen is dat absoluut niet het geval.

Heel wat toprenners beginnen steeds later aan hun seizoen. Evenepoel en Van Aert zijn er dit weekend aan begonnen, op Van der Poel en Pogacar is het nog wachten tot in april. Uitdager Mads Pedersen heeft al acht koersdagen op de teller.

In die acht koersdagen heeft Pedersen wel al zes zeges op zijn teller staan. Een rit en het eindklassement in de Ster van Bessèges en drie ritten en het eindklassement in de Tour de la Provence.

Van Aert en Van der Poel

"Ik begin graag vroeg aan het seizoen. We zagen geen enkele reden om, zoals Visma-Lease a Bike, later aan het seizoen te beginnen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Vorig jaar waren Van Aert en co gewoon sterker, stelt Pedersen.

De Deen wordt als een uitdager van onder meer Van Aert en Van der Poel gezien, zij worden straks tijdens de klassiekers opnieuw zijn voornaamste tegenstanders.

"Waar ik mij bevind binnen de hiërarchie, interesseert me niet. Het is aan jullie om te bepalen of ik tot de categorie van Van Aert of Van der Poel behoor", zegt de Deen nog.