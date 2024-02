Vader van Florian Vermeersch beseft dat het veel erger had kunnen zijn: "Ik zag die kist staan"

Voor Florian Vermeersch zit het voorjaar er al na een koers op na een zware val. Zijn vader kan het echter allemaal relativeren, omdat het ook veel erger kon zijn.

Bij Lotto Dstny geloofden ze hard dat Florian Vermeersch dit jaar een stap vooruit kon zetten in het voorjaar en zijn doorbraak kon maken. Maar dat moet Vermeersch na zijn zware val in de Ronde van Murcia.

Vermeersch vloog tegen en over een houten vangrail, zo'n twee meter naar beneden. Hij brak zijn dijbeen en ligt daardoor een half jaar in de lappenmand. Zijn vader Noël, die mecanicien is bij de ploeg, was ook in Spanje en snel bij zijn zoon.

Mäder, Lambrecht en De Decker

De blessure van Florian is een tegenvaller, maar toch relativeert zijn vader het ook. "Vorig jaar in de Ronde van Zwitserland ben ik de plaats gepasseerd waar Gino Mäder verongelukte. Ik zag die kist staan. Ik zag hoe ze hem erin droegen. Daar ben ik ook echt niet goed van geweest", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Ook bij Lotto Dstny moesten ze met Bjorg Lambrecht en Tijl De Decker de afgelopen jaren al twee renners afgeven. "Dat zijn ergere dingen. Ik bedoel maar: het kon veel erger. Het zal tijd vergen, maar hij zal tenminste herstellen."