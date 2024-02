Wout van Aert onthult hoe hij zich echt voelt bij rol als knecht

Visma-Lease a Bike heeft met Olav Kooij zijn eerste wedstrijd van het jaar gewonnen. Wout van Aert stelde zich in dienst van de Nederlandse sprinter.

Met een indrukwekkende lead-out loodste Wout van Aert zijn ploegmaat Olav Kooij naar de overwinning in de Clasica de Almeria. Al maakte de Nederlander nog de fout door zijn handen iets te vroeg in de lucht te steken.

Hoe voelt Van Aert zich bij die rol als knecht? "Toen het begon te regenen was het niet echt leuk", zei Van Aert na afloop bij HLN. "Toen geraakte ik de mannen even kwijt en was het heel moeilijk om op te schuiven. In de finale kon ik gelukkig nog plekjes goed maken. Maar ik doe dat heel graag."

De sprint verliep niet vlekkeloos, al had Van Aert vooraf wel verwacht dat het chaotisch ging worden. Toch kon hij Kooij nog niet op tijd afzetten voor de sprint. Er was ook veel tegenwind, wat het niet gemakkelijker maakte. We hebben met de ploeg de hele koers gecontroleerd en het afgemaakt."

Clasica Jaen

"De benen voelden niet slecht. Er werd snel gereden in de kopgroep. Het was een goede koers om te beginnen." Straks staat Van Aert alweer aan de start van de Clasica Jaen, een wedstrijd over gravelwegen.